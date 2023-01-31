طرابلس 31 يناير 2023 (وال) أعلن المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء عن نشاط زلزالي قبالة السواحل الليبية في البحر الأبيض المتوسط، على حدود صدع بين صفيحتين أفريقية وأوروبية آسيوية، يتم متابعتها من قبل الباحثين المتخصصين في هذا المجال بالمركز بواسطة معلومات وبيانات من منظمات دولية .

وقال مسؤول الإعلام بالمركز أنس المشري لوكالة الأنباء الليبية : ” إن النشاط الزلزالي حدث منذ فترة في منطقة البحر المتوسط ولكن في الشهر الماضي هذا النشاط أصبح غير طبيعي، مما جعل المتخصصين والبحاث يقومون بعمل تقرير سوف يطرح خلال الأيام القادمة ، هذه الزلازل موجودة وتحدث دائماً في منطقة البحر المتوسط لانستطيع بأن نقول طبيعية ولكن النشاط الذي حدث في الوقت الحالي يعتبر بمثابتة تحذير” .

وأضاف بأن مكتب علوم الزلازل بغريان والمحطات في كامل ليبيا متوقفة منذ فترة طويلة عن العمل وهذه الدراسات يتم أخذها بالدرجة الأولى من المنظمات والجهات الدولية مؤكداً على أن الشبكة الوطنية لرصد الزلازل في ليبيا خارج الخدمة.

يذكر أنه خلال آخر أسبوعين تم تسجيل (49) هزة أرضية في البحر المتوسط تتراوح درجاتهم ما بين (2.7 درجة – 5.3 درجة) على مقياس ريختر وهي كما موضحة بالصور ما بين 17 يناير – 31 يناير 2023، ويجب التنبيه بأن الزلازل لا يمكن التنبؤ بحدوثها أو مكان حدوثها.(وال/طرابلس) ن ع

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