شكري يدعم طريق “عقيلة والمشري” نحو القاعدة الدستورية، ولافروف يشيد بجهود مصر

قال وزير الخارجية المصري “سامح شكري” إن بلاده ستواصل دعم جهود الحوار بين مجلسي النواب والاعلى للدولة للوصول إلى قاعد دستورية لإجراء انتخابات عامة وإنهاء المراحل الانتقالية.

شكري وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي “سيرغي لافروف” قال إن القاهرة تواصل التنسيق مع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 لمنع عودة الحرب إلى البلاد.

وشدد شكري على أهمية أن تجرى الاجتماعات والحوارات في إطار يعتمد على توافق “ليبي ليبي” دون تعدد وازدواجية الأطر والطرق، لكي لا يتم تعقيد الموقف، حسب تعبيره.

انتهاء الولاية

وشدد شكري على أهمية الحفاظ على المؤسسات الليبية والاتفاق السياسي، ومانتج عنه من توافقات، داعيا إلى عدم التعامل مع مؤسسات انتهت ولايتها، وفقا لقوله.

وجدد وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف دعم موسكو للجهود المصرية لاحتضانها اجتماعات مجلسي النواب والاعلى للدولة للوصول إلى القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات.

مواقف مشتركة

وتتشارك مصر وروسيا في موقفهما من الأزمة الليبية، فكلاهما يدعمان -بشكل أو بآخر- رئيس البرلمان “عقيلة صالح” وخليفة حفتر في البلاد، اللذان يعتبران حليفهما الرئيسي في البلاد.

ودعمت كل منهما حفتر في عدوانه على العاصمة طرابلس عام 2019، فالقاهرة دعمته مخابراتيا ودبلوماسيا، فيما ساهمت روسيا -بصورة غير مباشرة- بمده بعناصر “مرتزقة فاغنر” التي يديرها “يفغيني بريجزوين” المقرب من الكرملين والمعروف بلقب “طباخ بوتين”.

