ليبيا الان

اعتماد آلية توزيع الأعلاف وفقاً لإحصائيات الثروة الحيوانية للعام 2019

تم النشر منذُ 5 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

قرر نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، علي القطراني، اعتماد آلية توزيع مادة الأعلاف، من قبل المجلس، وفقًا لإحصائيات تعداد الثروة الحيوانية للعام 2019.

جاء ذلك عقب اجتماع اليوم الثلاثاء، مع  اللجنة المركزية لتوزيع الأعلاف المشكّلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (84) لسنة 2022، برئاسة الدكتور حمد المريمي، بديوان رئاسة الوزراء بمدينة بنغازي .

وكانت اللجنة قد أعلنت في وقت سابق عن جاهزيتها لتوزيع الدفعة الأولى من مادة الأعلاف على مُربي المواشي والأغنام بجميع مناطق ومدن البلاد، البالغة (100) ألف طن كدفعة أولى، كما أعلنت اللجنة عن البدء في التواصل مع البلديات من أجل التنسيق لعملية التوزيع خلال الأسبوع المقبل.

الوسوم

#القطراني #بنغازي الأعلاف المواشي والأغنام ليبيا

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك