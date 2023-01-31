اعتماد آلية توزيع الأعلاف وفقاً لإحصائيات الثروة الحيوانية للعام 2019

الوطن| رصد

قرر نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، علي القطراني، اعتماد آلية توزيع مادة الأعلاف، من قبل المجلس، وفقًا لإحصائيات تعداد الثروة الحيوانية للعام 2019.

جاء ذلك عقب اجتماع اليوم الثلاثاء، مع اللجنة المركزية لتوزيع الأعلاف المشكّلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (84) لسنة 2022، برئاسة الدكتور حمد المريمي، بديوان رئاسة الوزراء بمدينة بنغازي .

وكانت اللجنة قد أعلنت في وقت سابق عن جاهزيتها لتوزيع الدفعة الأولى من مادة الأعلاف على مُربي المواشي والأغنام بجميع مناطق ومدن البلاد، البالغة (100) ألف طن كدفعة أولى، كما أعلنت اللجنة عن البدء في التواصل مع البلديات من أجل التنسيق لعملية التوزيع خلال الأسبوع المقبل.