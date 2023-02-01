لجنة دعم السلم الاجتماعي بمدينة الكفرة تعقد اجتماعها الأول

عقدت اللجنة المشكّلة بقرار رقم (12) لسنة 2023 الصادر عن نائب رئيس مجلس الوزراء علي القطراني، المكلّفة بدعم السلم الاجتماعي في مدينة الكفرة والوقوف على احتياجاتها ، اجتماعها الأول اليوم الثلاثاء، بديوان رئاسة الوزراء بمدينة بنغازي .

ناقشت اللجنة التي يرأسها وزير الاستثمار علي السعيدي، خلال الاجتماع المختنقات والمشاكل الإدارية التي تعانيها مدينة الكفرة ، وأهم احتياجات المرافق الخدمية بها.