لجنة دعم السلم الاجتماعي بمدينة الكفرة تعقد اجتماعها الأول

عقدت اللجنة المشكّلة بقرار رقم (12) لسنة 2023 الصادر عن نائب رئيس مجلس الوزراء علي القطراني، المكلّفة بدعم السلم الاجتماعي في مدينة الكفرة والوقوف على احتياجاتها ، اجتماعها الأول اليوم الثلاثاء، بديوان رئاسة الوزراء بمدينة بنغازي .
ناقشت اللجنة التي يرأسها وزير الاستثمار علي السعيدي، خلال الاجتماع المختنقات والمشاكل الإدارية التي تعانيها مدينة الكفرة ، وأهم احتياجات المرافق الخدمية بها.
وخلص الاجتماع إلى تحديد موعد لزيارة مدينة الكفرة للتواصل مع أعيانها والقيادات الاجتماعية بها للوقوف على احتياجاتها، ودعم السلم الاجتماعي بها بناء على توجيهات رئيس الحكومة الليبية وتنفيذاً لقرار نائب رئيس مجلس الوزراء بالخصوص .
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