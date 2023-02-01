قطاطي: أدعو لوضع خطة لتنشيط تجارة العبور بين الدول المحيطة بليبيا

دعت وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة إلى وضع خطة استراتيجية موحدة لتنشيط حركة التجارة وتجارة العبور بين الدول المطلة والمحيطة لليبيا.

جاء ذلك خلال مشاركة وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة نوري علي محمد قطاطي مع وزير التجارة الجزائري كمال رزيق في افتتاح ملتقى ومعرض إفريقيا للنقل وتجارة العبور الذي يستمر لغد الأربعاء بالجزائر العاصمة.

وقال قطاطي إن الإرادة السياسية التي تهدف إلى التطور في عالم التجارة تتطلب فتح المجال أمام الشركات المحلية والأجنبية والمستثمرين للمساهمة في تنشيط حركة التجارة وتجارة العبور بين الدول المطلة والمحيطة لليبيا، وفق خطة استراتيجية موحدة من أجل تعزيز العلاقات التجارية وتجارة العبور بين هذه الدول وإيجاد مصادر للتنوع الاقتصادي.

من جانبه، قال وزير التجارة الجزائري إن ملتقى ومعرض إفريقيا للنقل وتجارة العبور، الذي افتتح بقصر المعارض، يُشكِّل فرصة لبحث فرص تعزيز المبادلات التجارية بين الجزائر وليبيا والدول الإفريقية الأخرى.