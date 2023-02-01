شكري: القاهرة مستمرة في جهودها مع النواب والدولة لحل الأزمة الليبية

العنوان – موسكو

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن القاهرة مستمرة في جهودها عبر مجلسي الدولة والنواب لحل الأزمة التي ألقت بظلالها على المواطن الليبي وأمنه.

وأضاف شكري خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف :”تناولنا الأزمة الليبية وضرورة حل الأزمة عبر التوجه إلى الانتخابات”.

وأكد وزير الخارجية المصري :”سنواصل الجهود للتوافق الليبي على الإطار الدستوري وإنهاء الفترة الانتقالية”.

وشدد شكري على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمليشيات من الأراضي الليبية في أسرع وقت.

وبحث وزير الخارجية الروسي، ونظيره المصري، سامح شكري الذي يزور موسكو العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، والتوتر في الأراضي الفلسطينية، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.