الجزائر تنفي منعها دخول الليبيين للسياحة ولقضاء عطلتهم على أراضيها

نفت مديرية الجمارك الجزائرية الإشاعات التي تم تداولها مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي، حول منع الليبيين من دخول الجزائر للسياحة ولقضاء عطلتهم على أراضيها.

وقالت المديرية في بيان اليوم الثلاثاء: تداولت مؤخراً بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات مغرضة مفادها تعطيل السلطات الجزائرية لعبور الأشقاء الليبيين القادمين إلى الجزائر لقضاء عطلهم من خلال فرض إجراءات مجحفة على مستوى المعابر الحدودية البرية الجزائرية، مع استعمال صور لا علاقة لها بذات المعابر وعليه فإن المديرية العامة للجمارك تفند قطعا هذه الادعاءات الكاذبة التي لا أساس لها من الصحة وتؤكد مرافقتها الدائمة وسهر أعوانها على راحة الأشقاء الليبيين الوافدين إلى الجزائر.

وكانت بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا أنباء حول منع الجزائر دخول عائلات ليبية قادمة للسياحة وقضاء عطلة نصف السنة بطلب إجراءات غير موجودة سابقاً مثل ختم السيارة على جواز السفر.

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