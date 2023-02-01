توضيح حول انقطاع مياه النهر عن الشبكة الداخلية للمدن

الوطن| رصد

أوضح جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، السبب وراء انقطاع مياه النهر عن الشبكة الداخلية للمدن.

وقال في بيان له، وصل موقع “الوطن نيوز” نسخة عنه، اليوم الثلاثاء، إنه وبعد حدوث تسريب اﻷسبوع الماضي بأحد الصمامات بالخط ترهونة /أبو زيان، بالقرب من محطة الضخ في الرابطة، قام فريق الصيانة وفريق خطوط النقل بالكشف ومع ارتفاع ضغط المياه بالخط كان من المستحيل صيانته، وبالتنسيق مع فريق التشغيل وغرفة التحكم الرئيسية بموقع ترهونة تم إيقاف الضخ لتفريغ خط نقل المياه وقد باشرت الفرق عملها بصيانة هذا العطل والبدء فى تعبئة الخط يوم أمس أﻷثنين.

وبمتابعة فريق التشغيل بمحطات الضخ بدأت اليوم الثلاثاء، عملية ضخ المياه من المحطات إلى الخزان الرئيسي أبو زيان، وستفتح الشبكة من جديد بعد أيام من تعبئة الخزان.