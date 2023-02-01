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الجمارك الجزائرية تؤكد حرصها على راحة الليبيين الوافدين إلى الجزائر

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكدت المديرية العامة للجمارك الجزائرية، أمس الثلاثاء في بيان لها، حرصها على راحة الليبيين الوافدين إلى الجزائر. 

جاء ذلك، ردًا على ما تداولته بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي من منشورات زعمت «تعطيل السلطات الجزائرية لعبور الأشقاء الليبيين القادمين إلى الجزائر لقضاء عطلهم، من خلال فرض إجراءات مجحفة على مستوى المعابر الحدودية البرية الجزائرية، مع استعمال صور لا علاقة لها بذات المعابر» وفق البيان.

وأضاف البيان، إن هذه الادعاءات الكاذبة لا أساس لها من الصحة، مؤكدة مرافقتها الدائمة وسهر أعوانها على راحة الأشقاء الليبيين الوافدين إلى الجزائر.

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الجمارك الجزائرية

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صحيفة الساعة 24

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