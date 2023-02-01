وزارة “دفاع الدبيبة”: نشيد بالتعاون الإيطالي في برامج التدريب

استقبل مدير مكتب عبدالحميد الدبيبة في وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة رئيس أركان القوات المشتركة الإيطالية، ورئيس قسم دعم العمليات الإيطالية، وآمر البعثة الإيطالية للدعم في ليبيا وأعضاء الوفد المرافق له؛ بحضور رئيس لجنة التعاون العسكري الليبي الايطالي عن الجانب الليبي ومدير مكتب التعاون الدولي ومستشار التعاون الدولي بوزارة الدفاع.

وذكرت الوزارة التي يقودها “الدبيبة”، أن اللقاء افتُتح بكلمة مدير مكتب وزير الدفاع التي رحّب خلالها برئيس أركان القوات المشتركة الإيطالية والوفد المرافق له، وأشاد بأهمية الاستمرار في التعاون خاصة في الملفات ذات الاهتمام المشترك من خلال لجنة التعاون المشتركة وفريق الدعم الفني والارتقاء ببرامج التدريب.

وأكد على العمل على تنفيذ برامج التدريب بالداخل بالإضافة إلى العديد من النقاط التي طُرحت بما يخدم ويحترم سيادة البلدين، واختُتم اللقاء بتبادل إهداء اللوحات التذكارية المعبرة عن تأكيد الصداقة بين الجانبين الليبي والإيطالي.