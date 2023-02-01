القطراني يبحث مع بعيو دور الإعلام في توعية المجتمع في ظل الوضع الراهن

الوطن / رصد

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الليبية علي القطراني على أهمية دور الإعلام في توعية المجتمع بقضايا الوطن وما يحيط به من مخاطر وتهديدات ، والتنبيه بكيفية مواجهتها والتصدي لها .

كما أكد خلال لقائه اليوم الثلاثاء ، الإعلامي محمد بعيو ، بمقر رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي ، على الدور المؤثر للإعلام في تحقيق الوعي الاجتماعي لمخاطر خطاب الكراهية والتخفيف من حدة التناقضات والاتجاهات المختلفة بين أفراد المجتمع

وأشار القطراني الى دور الاعلام في تنمية الشعور الوطني الذي من شأنه أن يساهم في تقريب المصالحة الوطنية خاصة في ظل الوضع الراهن الذي تمر به البلاد