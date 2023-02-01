الأوجلي: إنهاء الانقسام يستلزم حواراً شاملا للضغط على الأطراف المعرقلة للانتخابات

رأى الخبير السياسي الليبي أيوب الأوجلي أن المشكل الليبي لا يكمن في التوصل إلى توافق وإنما في قدرة المؤسسات الحالية على إلزام الأطراف المختلفة بما يجري الاتفاق حوله.

الأوجلي وفي تصريحات لموقع “العين الإخبارية” أوضح أن أطرافا داخلية بدعم خارجي تعمل على تعطيل الوصول إلى الانتخابات من أجل الحفاظ على مصالحها.

وأوضح أن إنهاء الانقسام يستلزم حواراً بين الأحزاب السياسية والقوى الوطنية وإشراك الشعب في حل الأزمة بشكل كامل للضغط على الأطراف المعرقلة، وإلا فإن كل الاتفاقات لن توصل إلى أي شيء ما دامت في حيز الأطراف المستفيدة من الأزمة والتي لن تعمل على إنهائها.