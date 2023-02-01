ليبيا الان

برلماني جزائري يؤكد أن الاوروبيين يراهنون على اجراء الانتخابات في ليبيا

تم النشر منذُ 8 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / رصد

أكد عضو مجلس النواب الجزائري محمد ربيح أن الموقف الإيطالي أصبح قريبًا من الموقف الجزائري بشأن الأزمة الليبية.

ربيح وفي تصريح لوكالة سبوتنيك الروسية، أوضح أن الموقف الجزائري والتونسي والإيطالي يدفع نحو إجراء الانتخابات في ليبيا، وأن المواقف الأوروبية جاءت على عكس المتوقع، وأنها باتت أقرب للموقف الجزائري-التونسي.

ولفت إلى أن الأزمة في أوكرانيا دفعت نحو خلط الأوراق داخل البيت الأوروبي، وربما غيرت من مواقفها تجاه رؤيتها للحل في ليبيا، وأصبحت تراهن على إجراء الانتخابات على عكس ما كان يتوقع.

وتوقع البرلماني الجزائري وجود تحركات دولية تنطلق من تطابق الرؤى الجزائرية-التونسية مع إيطاليا في إطار مقاربة للدول الثلاث مع بعض الدول الأخرى من أجل حل الأزمة الليبية.

الوسوم

#الجزائر الانتخابات في ليبيا ايطاليا تونس ليبيا

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك