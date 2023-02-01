حمزة: نُرحب بمبادرة المجلس البلدي غريان بعودة المهجرين

رحّب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أحمد حمزة، بمبادرة المجلس البلدي لمدينة غريان وأعيانها فيما يتعلق بإطلاق مبادرة مصالحة اجتماعية شاملة لعودة المهجرين .

وأضاف حمزة في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”، أن هذه المبادرة شاملة لعودة المهجرين الى مدينتهم منذ سنة 2011م وإلى الآن.

كما لفت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن هذه المبادرة، هي مبادرة مجتمعية تسعى إلى حل شامل لملف النازحين والمهجرين بشكل جذري.

وطالب حمزة جميع عمداء البلديات الجبل الغربي والساحل الغربي بشكل خاص وليبيا بشكل عام إلى تبني ودعم مثل هكذا مبادرات وطنية ومُجتمعية.

وشدّد أن هذه المبادرات تقود إلى حل شامل لملف النزوح والتهجير، وتؤدي إلى تعزيز جُهود الاستقرار والسلام والمصالحة الوطنية فى بلادنا.