وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة يناقش الأداء الأمني بمنفذ مطار معيتيقة

الوطن / رصد

عقد وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة في الحكومة منتهية الولاية محمود سعيد اليوم اجتماعا مع الجهات الأمنية ذات العلاقة بأداء العمل الأمني بمنفذ مطار معيتيقة.

وناقش الاجتماع المشاكل المتعلقة بسير العمل الأمني بالمنفذ وإيجاد الحلول الممكنة لتنظيم وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالمسافرين أو دخول وخروج البضائع من المنفذ.

وكما تطرق الإجتماع لضرورة التعاون الأمني المشترك بين جميع الأجهزة الأمنية الموجودة بالمنفذ والتنسيق بينها من حيثُ مراعاة إختصاصات المؤسسات الأمنية بهذا المنفذ والاحتياجات القائمة بها