لجنة دعم السلم الاجتماعي تعقد اجتماعها الأول للوقوف على معاناة مدينة الكفرة

الوطن / رصد

عقدت اللجنة المشكّلة من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء علي القطراني ، والمكلّفة بدعم السلم الاجتماعي في مدينة الكفرة والوقوف على احتياجاتها ، اجتماعها الأول اليوم الثلاثاء بديوان رئاسة الوزراء بمدينة بنغازي .

وناقشت اللجنة التي يرأسها وزير الاستثمار علي السعيدي ، المختنقات والمشاكل الإدارية التي تعانيها مدينة الكفرة ، وأهم احتياجات المرافق الخدمية بها.

وخلص الاجتماع إلى تحديد موعد لزيارة مدينة الكفرة للتواصل مع أعيانها والقيادات الاجتماعية بها للوقوف على احتياجتها ، ودعم السلم الاجتماعي بها بناءا على توجيهات رئيس الحكومة الليبية وتنفيذاً لقرار نائب رئيس مجلس الوزراء بالخصوص .