الجزائر ترد على شائعات فرض إجراءات مجحفة من قبلها على المسافرين الليبيين

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نفت المديرية العامة للجمارك الجزائرية، فرضها إجراءات مجحفة لليبيين القاصدين السفر إليها عبر المنافذ البرية.

وقالت المديرية في بيان لها :”تداولت مؤخرا بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات مغرضة مفادها تعطيل السلطات الجزائرية لعبور الأشقاء الليبيين القادمين إلى الجزائر لقضاء عطلهم”.

وأوضحت المديرية العامة للجمارك أن هذا التعطيل يتم من خلال فرض إجراءات مجحفة على مستوى المعابر الحدودية البرية لجزائرية”.

وأشارت المديرية العامة للجمارك الجزائرية، إلى أنه تم إرفاق تلك الإشاعات مع استعمال صور لا علاقة لها بذات المعابر.

وأكدت المديرية العامة للجمارك أنها تفند قطعا هذه الادعاءات الكاذبة التي لا أساس لها من الصحة.

وبينت المديرية أن أفرادها وعناصرها يرافقون الأشقاء الليبيين الوافدين إلى الجزائر مرافقة دائمة ويسهرون على راحتهم.

وكانت صفحات التواصل الاجتماعي تداولت اخبارًا تفيد بفرض السلطات الجزائرية على الليبيين القاصدين الجزائر عبر المنافذ البرية إجراءات تعجيزية من أجل الدخول إليها.