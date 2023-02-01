بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاربعاء 01 فبراير 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 01 فبراير 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، تبقى الحرارة منخفضة على أغلب مناطق ليبيا.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: انقشاع تدريجي للسحب الممطرة من مساء هذا اليوم حيث تكون السماء صافية إلى قليلة السحب على معظم المناطق يوم الغد.

الرياح: شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (11-16)مْ.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد-الواحات:-

حالة السماء: احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق الساحل والجبل الأخضر.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (11-17)مْ.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب العالية يوم الغد.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (14- 18)مْ.

السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية .

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (16-18)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:39)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (08:01).