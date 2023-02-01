بطريقة وحشية.. مواطن ليبي روي لوكالتنا كيف  أقدم داعش على ذبح أخيه وفصل رأسه عن جسده – الجزء الثاني

أخبار ليبيا 24 – خـاص

من الوريد إلى الوريد.. يمتهن داعش الذبح ويتلذذ به، وغالبًا ما تتوج عملية الذبح بصيحات الضيحة، وتتعالي فوقها صيحات الله أكبر.

كُنا معكم في الجزء الأول من قصة أخ الشهيد حافظ أبوبكر حمدون، الذي نفذت فيه عناصر داعش الإرهابية عملية نكراء.. حيثُ أقدمت العناصر الإرهابية المتطرفة على خطفه وذبحه ومن ثمّ فصل رأسه عن جسده ورميّ جثته في الصحراء..

وفي الجزء الثاني، يكمل جاء المولى حمدون، وهو أخ الشهيد بقية تفاصيل الحكاية..

جاد المولى حمدون : أنا أؤكد لوكالة أخبار ليبيا 24 بأن أخي، كان مجرد سائق مدني، وكان عمله يقتصر فقط على القيادة، بالإضافة إلى عمله في مسشتفى الأشهب، و كما تجدر الغشارة إلى أن أخي التحق بالجيش العسكري -إجباريًا- لمدة سنة؛ وذلك خلال فترة حكم النظام السابق، في عهد القذافي، أي قبل ثورة السابع عشر من فبراير.. ولفت ضمن حديثه لوكالتنا إلى أن المرة الأولى لأخيه التي قاد فيها سيارات للجيش الوطني كانت الأولى، منذ اعتماده لهذه المهنة.

يواصل جاد المولى الحديث.. قائلاً.. عندما توفيّ أخي الشهيد حافظ، تولينا أنا وأخي برفقة زوجته وهي موظفة في قطاع التعليم، مسؤولية إعالة الأطفال الأربعة.. حيثُ تكفلت أنا برعاية الفتاتين، بينما تكفل أخي الآخر رعاية الولدين، وقدر الله وما شاء فعل.

يصفُ جاد المولى فترة البحث عن أخيه بالصعبة، ويطلعنا على تفاصيلها قائلاُ بحسرة.. إن الفقد ليس بالأمر الهيّن، إن الفقد لأمرٌ عظيم!

خصوصًا وأن أخي قُتل بطريقة وحشية لا تمتُ للإنسانية بأي صلة، نحن لم نستوعب خبر وفاته.. كيف لنا بأن نستوعب بأنهُ ذُبح.. وفُصل رأسه عن جسده.. وبقيت جثته مرمية في الصحراء لمدة أيام.. حتى عثرنا عليها!

يتحدث.. لقد وقع علينا خبر وفاته مثل الصاعقة، وخلال الأيام الست التي كنا نبحثُ عنه كانت تصلنا أخبار وإشاعات مظللة، معظمها يقول بأنه حيّ يرزق، والمعظم الآخر كان يؤكد وفاته.. وبين الخبرين كنا نعتصر من شدة ألمنا وخوفنا عليه!

يُكمل.. نحن مدركون بأن عملية الكرامة التي خاض فيها الجيش الوطني معارك عنيفة؛ لتحرير بلادنا من قبضة الجماعات الإرهابية.. تسببت في سقوط عدد كبير من الشهداء في صفوف الجيش وأسأل الله أن يتقبلهم برحمته ومغفرته، ولكن الغريب في قصة أخي.. هي أنه كان مدنيًا، لم يمسك يومًا السلاح، ولم يخض أي معركة، ولم يدعوا لها حتى.. ولكن مثلما أسلفتُ بالذكر.. الجماعات الإرهابية لا تفرق بين عسكري ومدني، وكل ما تود القيام به هو القتل والذبح وبث الذعر في نفوسنا، حتى تستطيع فرض سيطرتها وتحقيق مطامعها ومآربها التي تدعمها وتدفعُ بها أطراف خارجية.

وفي ختام قصة جاد المولى وأخيه الشهيد حافظ.. وجه حديثهُ ومطالباته إلى كافة الجهات المعنية في البلاد، إلى ضرورة إصلاح ما تبقي من البلاد، وذلك عبر الالتفات إلى البُنى التحتية في قطاعات الصحة والتعليم، والنهوض بها؛ لولادة جيل آخر أكثر وعيًا، قادر على قيادة البلاد إلى المستقبل المنشود الذي قدم الشهداء الأبراء أرواحهم فداءً لتحقيقه.