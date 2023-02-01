حرارة منخفضة على أغلب مناطق البلاد

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تبقى درجات الحرارة منخفضة على أغلب مناطق ليبيا حيث تتراوح ما بين (11– 18)مْ، وتنخفض أثناء الليل وفي الصباح الباكر على المناطق الجبلية والصحراوية إلى قرابة الصفر المئوي.

وبحسب نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، أجواء صافية إلى قليلة السحب على مناطق الجنوب بينما تبقى فرصة سقوط أمطار خفيفة أحيانا اليوم على الساحل الممتد من مصراتة والخليج إلى أقصى الساحل الشرقي وتنقشع السحب الممطرة تدريجياً من مساء هذا اليوم على معظم المناطق.

وفي راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة تشهد السماء انقشاعا تدريجيا للسحب الممطرة من مساء هذا اليوم حيث تكون السماء صافية إلى قليلة السحب على معظم المناطق يوم الغد.

والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (11-16)مْ.

وفي الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد-الواحات هناك احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق الساحل والجبل الأخضر.

والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (11-17)مْ.

أما في الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العالية يوم الغد، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (14- 18)مْ.

وفي السرير-تازربو-الكفرة تكون السماء صافية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (16-18)مْ.