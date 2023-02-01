نائب المشري: لا يوجد جدول زمني لإنجاز ملف المناصب السيادية

قال النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الاستشاري ” ناجي مختار “، إنه “لا يوجد جدول زمني لإنجاز ملف المناصب السيادية”.

وأضاف مختار، في تصريح صحفي، أن “المسألة متعلقة بالتنسيق بين المجلسين لتنفيذ خطوات اختيار شاغلي هذه المناصب”.

وكان مجلس الدولة قد أعلن في جلسته أمس الثلاثاء، برئاسة “خالد المشري” في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس. المصادقة على الآلية المقترحة بشأن اختيار بعض شاغلي المناصب السيادية.

وذكر المجلس، في إيجاز له، أنه تم انتهاء فرز ملفات المترشحين لتولي المناصب القيادية بالوظائف السيادية المنوط بها المجلس وهي: “رئيس ديوان المحاسبة، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، وكيل هيئة الرقابة الإدارية، وكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد”.

وأعلن المكتب الإعلامي لمجلس الدولة عن البدء في نشر العروض المرئية للمترشحين عبر صفحته الرسمية، والتي تتضمن تعريفا بكل مترشح وسيرته العملية إضافة إلى برنامج عمله لتولي المنصب المتقدم له.