نوفا تنشر تفاصيل مذكرة التفاهم الايطالية مع حكومة الدبيبة بشأن تسليم 5 قوارب لخفر السواحل

ليبيا – كشفت وكالة نوفا الإيطالية عن تفاصيل مذكرة التفاهم التي وقعها نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي مع نظيرته نجلاء المنقوش، بمناسبة زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، إلى ليبيا، التي تنظم تسليم خمسة قوارب لخفر السواحل الليبي.

وبحسب الوكالة، فإنهما عبارة عن زورقين من فئة “Corrubia” للدوريات على غرار الزورق المملوك بالفعل لخفر السواحل الليبي وثلاثة زوارق دورية من طراز الـ “300” المصنعة حديثًا، المتخصصة في أنشطة الإنقاذ البحري ومن بينها البحث والإنقاذ؛ وهي نوع من السفن التي يستخدمها بالفعل خفر السواحل الإيطالي.

وأوضحت أن العرض جزء من مشروع Sibmmil الأوروبي لدعم الإدارة المتكاملة للحدود والهجرة في ليبي الممول من صندوق المفوضية “Trust Fund Africa” الذي تعتبر إيطاليا الجهة المنفذة الرئيسية له من خلال وزارة الداخلية الإيطالية.

كما يهدف المشروع، الذي انطلق في يوليو 2017، إلى تعزيز قدرات السلطات الليبية المختصة في مجالات إدارة الحدود والهجرة، بما في ذلك مراقبة الحدود ومراقبتها، ومكافحة التهريب والاتجار بالبشر، والبحث والإنقاذ في البحر وفي الصحراء.

وأوضحت الوكالة أن الأهداف المحددة للمشروع هي: تعزيز القدرة التشغيلية للسلطات الليبية المسؤولة عن المراقبة البحرية، وإدارة المعابر الحدودية غير النظامية، بما في ذلك تعزيز عمليات البحث والإنقاذ ومهام خفر السواحل ذات الصلة، وإنشاء مرافق أساسية للسماح للحرس الليبيين بتنظيم عمليات البحث والإنقاذ ومراقبة الحدود بشكل أفضل،ومساعدة السلطات الليبية ذات الصلة في تحديد وإعلان منطقة البحث والإنقاذ الليبي بإجراءات تشغيل معيارية مناسبة للبحث والإنقاذ، بما في ذلك استكمال الدراسات لغرف العمليات الكاملة، وتطوير القدرات التشغيلية للسلطات الليبية المختصة بمراقبة ومراقبة الحدود البرية في الصحراء، مع التركيز على أقسام الحدود الجنوبية الأكثر تضررًا من المعابر غير الشرعية.

