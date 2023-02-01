الارصاد: أمطار خفيفة واجواء باردة والحرارة تنخفض للصفر المئوي بهذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاربعاء 01/ 02 / 2023م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن درجات الحرارة تبقى منخفضة على أغلب مناطق ليبيا حيث تتراوح مابين (11– 18)مْ، وتنخفض أثناء الليل وفي الصباح الباكر على المناطق الجبلية والصحراوية الى قرابة الصفر المئوي.

ووفقا للتقرير الاجواء تكون صافية الى قليلة السحب على مناطق الجنوب بينما تبقى فرصة سقوط أمطار خفيفة احيانا اليوم على الساحل الممتد من مصراتة والخليج الى اقصى الساحل الشرقي وتنقشع السحب الممطرة تدريجياً من مساء هذا اليوم على معظم المناطق.

ومن المتوقع بحسب التقرير تكاثر للسحب مجدداً من مساء يوم السبت وكذلك في يوم الأحد على مناطق شمال ليبيا مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

والله اعلـــــــــــم.