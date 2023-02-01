ثابت: الاتفاقية الموقعة مع شركة إيني بمثابة دعم سياسي واعتراف من روما بحكومة الدبيبة

اعتبر الليبي في العلاقات الدولية مروان ثابت إن “الصفقة” التي وقعتها “إيني” جعلتها رأس الحربة الأوروبية في البحث عن مصادر متعددة للنفط والغاز في أفريقيا.

ثابت قال في تصريح لصحيفة “العبن الإخبارية”: إن الخطط الأوروبية لتعويض الطاقة عبر البلدان الأفريقية لم تكن وليدة تصريحات ميلوني الأخيرة، بل إن تصريحاتها كشفت قبل وقت عن تلك الخطط بشكل واضح حتى قبل زياراتها الأخيرة لبلدان شمال أفريقيا الغنية بالنفط.

وأشار إلى أن خطة روما كانت أعلنت عنها ميلوني في 23 يناير الجاري حينما أعلنت عن زيارات ستقودها إلى دول الشمال الأفريقي في إطار خطة تنمية مزمعة أطلقت عليها اسم خطة “ماتي” لأفريقيا تكريمًا لنهج مؤسس شركة إيني للطاقة إنريكو ماتي.

وتلك الخطة بحسب مروان ثابت “تهدف لكسر هيمنة شركات الطاقة الغربية السبع الكبرى على القطاع، وتعتمد على إستراتيجية المنفعة المتبادلة مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

ورأى أن هذه التصريحات تعتبر انطلاقة فعلية لخطة روما لإنقاذ نفسها وأوروبا كاملة من نقص الطاقة العالمي، مؤكدًا أن تلك الخطة جاءت للحد من النفوذ الروسي في المنطقة بدعم من الغريم التقليدي للكرملين أي الولايات المتحدة.

وبالنظر إلى مسمى الخطة الإيطالية (ماتي) فإنه “تحل مجموعة إيني للطاقة الإيطالية كرأس حربة في تلك الخطة، وهو ما ترجم للواقع بعد الإعلان عن الصفقة مؤخرًا”.

وبخصوص إثارة تلك الصفقة للجدل في ليبيا، قال: إن حكومة الدبيبة مستفيدة سياسيًا من تلك الصفقة، حيث يعتبر ذلك التوقيع بمثابة دعم سياسي واعتراف من روما ومن خلفها أمريكا بحكومة عبد الحميد الدبيبة التي تبحث عن أي شي لدعم بقائها ضد منافستها حكومة فتحي باشاغا التي عينها البرلمان مؤخرًا.