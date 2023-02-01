مشيرب: كل أنواع القطاع الخاص في ليبيا دون استثناء لا يحترمون الزبون

زعم عبد الرزاق مشيرب، خطيب مسجد بن نابي بطرابلس، أن كل أنواع القطاع الخاص في ليبيا دون استثناء لا يحترمون الزبون، بحسب تعبيره.

وقال مشيرب، في منشور عبر «فيسبوك» دون استثناء. كل أنواع القطاع الخاص الذين لديهم تعامل مع الجمهور يعانون من مشكلة عويصة ألا وهى سوء تعامل الموظفين والعمال مع الزبائن (محلات، أسواق، مصحات، فنادق، مقاهي، مطاعم، ووووو)”، وفقا لوصفه.

وأضاف “هذا راجع إلى أن أصحاب المشاريع الخاصة لا يهتمون بتدريب العمال والموظفين على كيفية احترام الزبون وكيفية كسبه مستقبلا، ففي أغلب بلاد العالم عندما تدخل لمحل أو سوق أو مطعم يعاملونك كأمير، وفي ليبيا تدخل بفلوسك ويعاملك كأنك جاي تتسول منه. إلا من رحم الله وقليل ما هم”، على حد قوله.