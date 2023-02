ليبيا – كشفت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة تفاصيل تشكيل فريق خبراء دوليين في المصالحة للعمل داخل ليبيا.

وهيبة وفي مداخلة لها عبر برنامج تلفزيون “المسار”تابعتها صحيفة المرصد،قالت: إن اتفاق تشكيل الفريق الدولي تحدث عنه المبعوث الأممي عبد الله باتيلي عقب اجتماعه برئيس جمهورية الكونغو برازافيل مع عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، حيث تباحثا حول مجموعة من سبل التعاون بشأن ملف المصالحة، مضيفةً: “لا بد من الحديث عن المقترح الذي نفذ وتم الإعلان عنه بأن يكون هناك خبراء مستقلون من ذوي الخبرة في مجال المصالحة من الدول الإفريقية”.

وأوضحت أن هناك العديد من الدول الإفريقية في مجال المصالحة لديها خبرة في هذا الشأن وتجربة مثل: جنوب إفريقيا والجزائر والمغرب وغيرها.

وهيبة ختمت: “البعثة اقترحت على عضو المجلس الرئاسي وجود فريق الدوليين في ليبيا ويكونون متواجدين في ليبيا لتقديم المساعدة والدعم عندما يحتاجها الخبراء الليبيون داخل البلاد”.

Shares

The post وهيبة تكشف تفاصيل تشكيل فريق خبراء دوليين في المصالحة للعمل داخل ليبيا first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية