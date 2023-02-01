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لجنة متابعة أحوال السجناء الليبيين بالخارج تعقد اجتماعها الثاني بمقر ديوان وزارة العدل

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

 طرابلس  1 فبراير 2023 م ( وال ) – عقدت اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال السجناء الليبيين بالخارج، اجتماعها الثاني بمقر ديوان وزارة العدل برئاسة ” وزيرة العدل  ” حليمة  عبدالرحمن ” وبحضور أعضاء اللجنة . وذكرت وزارة العدل ـ عبر صفحتها بالفيسبوك اليوم الأربعاء ـ أن الاجتماع تناول عدة بنود تتعلق بأحوال وقضايا السجناء الليبين […]

ظهرت المقالة لجنة متابعة أحوال السجناء الليبيين بالخارج تعقد اجتماعها الثاني بمقر ديوان وزارة العدل أولاً على وكالة الانباء الليبية ( وال ) LANA NEWS.

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وكالة الانباء الليبية وال

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