طرابلس 1 فبراير 2023 م ( وال ) – عقدت اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال السجناء الليبيين بالخارج، اجتماعها الثاني بمقر ديوان وزارة العدل برئاسة ” وزيرة العدل ” حليمة عبدالرحمن ” وبحضور أعضاء اللجنة . وذكرت وزارة العدل ـ عبر صفحتها بالفيسبوك اليوم الأربعاء ـ أن الاجتماع تناول عدة بنود تتعلق بأحوال وقضايا السجناء الليبين […]

ظهرت المقالة لجنة متابعة أحوال السجناء الليبيين بالخارج تعقد اجتماعها الثاني بمقر ديوان وزارة العدل أولاً على وكالة الانباء الليبية ( وال ) LANA NEWS.

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