اليابان تخصص 750 ألف دولار مساعدات إلى ليبيا لتحسين خدمات المياه والصرف الصّحي

خصصت الحكومة اليابانية 750 ألف دولار لمنظمة يونيسف في ليبيا لتحسين خدمات المياه والصرف الصّحي والنظافة الصحية مقاومة للمناخ.

وقالت منظمة اليونيسف في ليبيا إن هذه المساعدات ستمكنها من الوصول إلى 125 ألف شخص بما في ذلك 50 ألف طفل وطفلة، ويتم تنفيذها عبر يونسيف بالتعاون مع حكومة الوحدة الوطنية وتحديداً وزارتي الموارد المائية والحكم المحلي.

وأكدت اليونيسف أن الحكومة اليابانية تعدّ شريكًا طويلًا وقيِّمًا لها، وتلقت منها أكثر من 5 ملايين دولار أمريكي منذ 2020، للمساهمة في برامج الاستجابة الطارئة متعدّدة القطاعات للنزاع وجائحة كوفيد – 19.

وقدم ممثل يونسيف في ليبيا ميكيلي سيرفادي الشكر إلى شعب وحكومة اليابان على الدعم المستمر، مردفًا: تظل معالجة ندرة المياه وتحسين خدمات توفير المياه على رأس أولويات اليونيسف في ليبيا.