بعيو: ربيع عاصف قادم في ليبيا إلا أن يشاء الله غير ذلك

أكد رئيس المؤسسة الليبية للإعلام الملغاة، محمد عمر بعيو، أن هناك ربيعا عاصفا قادما في ليبيا إلا أن يشاء الله غير ذلك.

وقال بيعو، في منشور له، عبر حسابه على «فيسبوك»: “بالموت نفارق الحياة وهذا قدرنا، وباليأس تفارقنا الحياة وهذا اختيارنا، فلا تيأسوا، فَوحقِّ الواحد الأحد ستعود ليبيا إلينا ولو بعد حين، أليس وعدَ حق.. بلى إنّ وعد الله حق، والعاقبة للمتّقين”.

وأضاف في منشور آخر “حرب.. حوار.. حكومة.. هذه ليست كلمات متقاطعة بل تقاطعات خطيرة في طريق تسير عليها عربة ليبيا التي لا يقودها الليبيون، ويتعارك عليها متصارعو الخارج الذين لن يتفقوا على أي شيء فيه مصلحتنا، ربيع عاصف قادم إلا أن يشاء الله غير ذلك وهو سبحانه على كل شيءٍ قدير”.