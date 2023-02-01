البركي: الصراع المسلح على مطار طرابلس يوضح تضليل حكومة الدبيبة للرأي العام

أكد عبد الرحيم البركي، الكاتب والمحلل السياسي الليبي، أن ما يحدث في مطار طرابلس من صراع مسلح يوضح أن حكومة الدبيبة تضلل الرأي العام.

وقال البركي في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إن “الصراع المسلح على مطار طرابلس هذه الأيام يبيِّن حقيقة تضليل الرأي العام حول ملفات الأمن، والاستعداد للانتخابات وسيطرة الحكومة هناك على زمام الأمور”.

وتساءل البركي: “كيف للتنمية الشاملة أن تتحقق في ظل وجود المجموعات المسلحة التي لا تعرف إلاً ولا ذمة في مصالحها الخاصة التي تخطت كل مؤشرات التخلف؟”.