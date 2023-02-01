مفوضية الانتخابات تتابع التجربة التونسية في المجال الانتخابي

بالإشارة إلى مذكرة التفاهم ما بين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للانتخابات تونس، قام وفد من المفوضية برئاسة عضو المجلس أبوبكر مردة، صباح الأمس الثلاثاء 31 يناير 2023 م بزيارة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، وجاءت هذه الزيارة في ظل الانتخابات التشريعية التي تقام في دورتها الثانية لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب التونسي.

وتضمنت الزيارة جولة لعدد من مراكز الاقتراع لمتابعة سير العملية الانتخابية والاطلاع على التجربة التونسية في المجال الانتخابي وذلك في إطار دعم علاقات التعاون بين المفوضية والهيئة وحرصهما على تبادل الخبرات.