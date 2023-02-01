أونماخت يبحث دور الشركات الألمانية في إعادة إعمار بنغازي

العنوان-بنغازي

بحث السفير الألماني لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، دور الشركات الألمانية في إعادة الإعمار، والصعاب التي تحول دون عودتها إلى المدينة، والوضع السياسي الحالي وتأثيره على الخدمات التي تقدمها البلدية.

جاء ذلك خلال زيارة أونماخت إلى مدينة بنغازي، أمس الثلاثاء، واجتماعه مع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، الصقر عمران بوجواري.

وتناول الاجتماع أعمال المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي “GIZ” فيما يتعلق ببرامج الحكم المحلي وتطوير وتحديث البلديات، إضافة إلى تقديم الدعم الفني وتطوير الجانب الإداري.

كما تناول الاجتماع مشاريع وأعمال صندوق الأمم المتحدة الإنمائي في مدينة بنغازي المدعوم من الاتحاد الأوروبي.

وحضر الاجتماع عضوي المجلس التسييري للبلدية أحمد الطيرة، وعبدالباسط سليمان الجازوي، ومدير مكتب رئيس المجلس التسييري يوسف الزواوي، ومدير مكتب المشروعات بالبلدية أسامة الكزة.