الحامي: كل مترشح للمناصب السيادية سيحصل على 7 أصوات سيُرسل اسمه إلى مجلس النواب

ليبيا – أكدت عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 نعيمة الحامي تصويت أعضاء المجلس على المقترح المقدم من لجنة المناصب السيادية، والذي ينص على أن كل عضو يستلم قائمة بالمترشحين للمناصب السيادية ويختار 7 مترشحين للمنصب الواحد.

الحامي وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” قالت: سيتم في الجلسة القادمة التي ستنعقد الإثنين المقبل، وضع صناديق، وكل صندوق خاص بمنصب، وجميع الأعضاء يضعوا اسم مرشحهم في الصندوق.

وأوضحت أن كل مترشح يتحصل على 7 أصوات في كل منصب سيُرسل اسمه إلى مجلس النواب.

