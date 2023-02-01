أونماخت يبحث في بنغازي دور الشركات الألمانية في إعادة الإعمار

بنغازي 1 فبراير 2023 (وال) ـ بحث السفير الألماني لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، خلال زيارة إلى مدينة بنغازي، أمس الثلاثاء، دور الشركات الألمانية في إعادة الإعمار، والصعاب التي تحول دون عودتها إلى المدينة، والوضع السياسي الحالي وتأثيره على الخدمات التي تقدمها البلدية. جاء ذلك خلال اجتماع أونماخت والوفد المرافق له، مع رئيس المجلس التسييري لبلدية […]

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