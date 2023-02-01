مباحثات عسكرية بين حكومة الوحدة الليبية وإيطاليا

بحث رئيس الأركان العامة للقوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، الفريق أول محمد الحداد، مع مسؤولين عسكريين إيطاليين، سبل التعاون المشترك في القطاع البحري والجوي ومجالات التدريب المختلفة.

وبحسب بيان الصفحة الرسمية لرئاسة الأركان، جاء ذلك خلال لقاء الحداد مع رئيس أركان القوات المشتركة الإيطالية، ورئيس قسم دعم العمليات الإيطالية، وآمر البعثة الإيطالية للدعم في ليبيا وأعضاء الوفد المرافق له.

وأكد رئيس الأركان العامة للقوات التابعة لحكومة الوحدة أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين.

حضر اللقاء رئيس هيئة العمليات، عضو إدارة التدريب برئاسة الأركان العامة في اللجنة الليبية الإيطالية المختلطة، وآمر شعبة عمليات إدارة الهندسة العسكرية، وآمر شعبة العمليات بالقوات البحرية، وآمر عمليات جهاز حرس السواحل، وآمر شعبة العمليات بالقوات الجوية.

وتأتي قضية مكافحة الهجرة غير الشرعية على رأس أجندة زيارات المسؤولين الإيطاليين إلى ليبيا.

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة: “أرقام الدخول غير الشرعي إلى إيطاليا من ليبيا لا تزال مرتفعة، وقد زادت بنسبة 50% ونحن ملتزمون بمساندة ليبيا في إدارة هذه التدفقات”.