مصر تسعى لجمع صالح والمشري مجددا في القاهرة

الوطن| رصد

أفادت مصادر صحفية أن مصر تسعى لجمع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، مجدداً في القاهرة، لتسوية الخلافات بين المجلسين، بشأن بنود القاعدة الدستورية.

ووصل صالح إلى القاهرة، بالتزامن مع وصول وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الذي اختتم الإثنين الماضي زيارة للقاهرة استمرت يومين، التقى خلالها بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية سامح شكري، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل، وشغل الملف الليبي حيزاً منها.

وبحسب مصدر مقرب من صالح، فإن رئيس مجلس النواب التقى عباس كامل في القاهرة، في إطار الترتيبات التي تجريها مصر لاستئناف مسار مفاوضات القاعدة الدستورية، ووضع خريطة طريق تنهي الأزمة في الدولة الجارة.

وأشار المصدر إلى أن القاهرة تواجه هذه المرة مأزقاً في إقناع المشري باللقاء مجدداً مع صالح برعايتها، بعد أن تراجع الأخير عن التفاهمات التي جرت في العاصمة المصرية، في 5 يناير/كانون الثاني الماضي.

وكان صالح والمشري، أعلنا من القاهرة وقتها، اتفاقهما على وثيقة دستورية للانتخابات، وطلبا من لجنة المسار الدستوري إحالة الوثيقة على المجلسين من أجل التشاور والموافقة حول موادها.

إلا أنه سرعان ما عادت الخلافات بين الرجلين، بعد أن وصف صالح، خلال كلمة له في اجتماع لمجلس النواب في 17 الشهر الماضي، اتفاقه مع المشري، المعلن في القاهرة، بـ”اللفظي فقط”، معتبراً أن مجلس النواب جسم “استشاري” ولا يحق له “إصدار وثيقة دستورية”، وأن البرلمان “هو الجسم التشريعي الوحيد في ليبيا”. وهو ما ردّ عليه المشري، بتغريدة، مفادها أنّ “من أراد التوافق فيده ممدودة، ومن أراد خلافه فلن يحصد إلّا سوء نياته”.