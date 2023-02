السويحلي: تجاوز النواب والدولة وتبنّي بدائل أخرى أصبح ضرورة والطريق الوحيد المؤكد لإنجاز الانتخابات

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري عن مدينة مصراتة عبد الرحمن السويحلي، إن تصويت 48 عضوًا في مجلس الدولة على ماوصفه بـ “مهزلة” المناصب السيادية أكد تواطؤهم في لعبة التمطيط والبقاء مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وعصابته.

السويحلي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أضاف: “البقاء في السلطة غايتهم، وشعار الانتخابات يُرفع لذر الرماد في العيون”.

ورأى أن تجاوز المجلسين وتبنّي بدائل أخرى أصبح ضرورة، والطريق الوحيد المؤكد لإنجاز الانتخابات.

