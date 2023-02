القبض على متهم في واقعة قتل في 2011 بطرابلس

أعلنت وزارة الداخلية أن جهاز البحث الجنائي طرابلس تمكن من إلقاء القبض على شخص ارتكب جريمة قتل عام 2011.

وأضافت الوزارة أن واقعة القتل حصلت بتاريخ 19|6|2011 بدائرة مركز شرطة باب بن غشير بمديرية أمن طرابلس، موضحة أنه تم جلب أحد المواطنين إلى مستشفى شارع الزاوية مفارقاً الحياة إثر إصابته بإطلاق عيار ناري من قبل شخص مسلح وذلك بمحطة تعبئة الوقود سيدي المصري.

وأفادت الوزارة بأن المتهم في جريمة القتل وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بالواقعة، كاشفا عن سبب ارتكابه لواقعة القتل وأنه كان بسبب مشادة كلامية بينه وبين المجني عليه بخصوص تعبئة الوقود؛ حيث أطلق النار عليه ولاذ بالفرار.

وأكدت الوزارة اتخاذها لكافة الإجراءات القانونية حيال المتهم وإحالته إلى المركز المختص.

المصدر: وزارة الداخلية

