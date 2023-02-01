19 فبراير المقبل.. فتح منظومة تسجيل الناخبين لبلديات (زوارة- درج– أجدابيا- برقن)

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية، الشروع في وضع الاستعدادات اللوجستية والفنية لانتخابات بلديات (زوارة، درج، أجدابيا، برقن).

وعبر بيان على موقع فيسبوك، حددت اللجنة تاريخ 19 فبراير موعداً لفتح باب تسجيل الناخبين ويستمر حتى الـ 31 مارس 2023، مشيرة إلى أن فتح باب تسجيل القوائم المترشحة سيتم تحديده فيما بعد ‏بينما ستحدد اللجنة باقي البلديات خلال الفترة القصيرة القادمة.

وذكرت اللجنة المركزية بأن طريقة تسجيل الناخبين ستتم إلكترونياً من خلال منظومة تسجيل الناخبين وذلك بإرسال رسالة نصية قصيرة تحتوي على الرقم الوطني ورقم المركز الانتخابي المراد التسجيل به وترسل الى الرقم الخدمة (11711 ) بشرط أن يكون رقم الهاتف الشخصي مربوط بالرقم الوطني.

وأكدت اللجنة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الاستعدادات التي تقوم بها لإجراء الانتخابات المحلية في عدد من البلديات على مستوى الدولة الليبية لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي المحلي خلال سنة 2023.