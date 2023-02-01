علي أوحيدة: الدول الأوروبية تعتبر الليبيين مجرد «خرفان»

رأى الصحفي الليبي المقيم ببروكسيل في بلجيكا، علي أوحيدة، أن الدول الأوروبية تعتبر الليبيين مجرد «خرفان».

وقال أوحيدة في تغريدة له، عبر حسابه بـ«تويتر»: “لا يمكن للمواطن الليبي أن يفهم لماذا تعتبر الدول الأوروبية حكومة الدبيبة غير مؤهلة للتصرف في الأموال المجمدة ولكنها مؤهلة للتصرف في الغاز والنفط الليبي.. يعتبرون الليبيين مجرد خرفان”.

وأضاف في تغريدة أخرى: “اختلفت المواقف والأحكام على الاتفاقية الإيطالية الليبية حول الغاز ولكن المؤشر المهم والحيوي وهو سعر صرف الدينار لم يتغير، بمعنى أن الاتفاقية تصب لصالح من وقعوها فقط”.

وتابع في تغريدة ثالثة: “الذي يتحكم في تحديد سعر صرف الدينار، هو الحاكم الفعلي للبلاد، أي التوافق المستمر بين المليشيات والصديق الكبير.. الأخرون مجرد ممثلين من الدرجة الثانية”.