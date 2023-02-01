قرنفيل: إجمالي مستحقات الشركات التركية في ليبيا تتجاوز 4 مليارات دولار

قال رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي مرتضى قرنفيل إن إجمالي قيمة الصادرات التركية إلى ليبيا في 2022 بلغ 2.4 مليار دولار بنسبة تجاوزت 20٪ عن 2021.

قرنفيل وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، أوضح أن إجمالي مستحقات الشركات التركية في ليبيا تتجاوز 4 مليارات دولار، ورغم مرور ثلاثة أعوام على توقيع اتفاق مع الجانب الليبي لدفع مستحقات الشركات إلا أن ذلك لم يحدث بعد.

وأكد أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين تركيا وليبيا قوية، باعتبار ليبيا بوابة للقارة الإفريقية وهذا ما يجذب رواد الأعمال الأتراك.

قرنفيل أعرب عن تطلعه إلى زيادة التبادل التجاري بين البلدين والاستفادة من موقع البلدين الرابط بين ثلاث قارات؛ لينعكس على اقتصاديات البلدين.