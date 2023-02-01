المفوضية تطلع على التجربة التونسية في المجال الانتخابي 

قام وفد من المفوضية العليا للانتخابات برئاسة عضو المجلس، أبوبكر مردة ، أمس الثلاثاء بزيارة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس.

وأوضحت المفوضية في بيان لها، أن تلك الزيارة تأتي على خلفية مذكرة التفاهم الموقعة ما بين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للانتخابات تونس.

وتابع البيان؛ أن هذه الزيارة جاءت “في ظل الانتخابات التشريعية التي تقام في دورتها الثانية لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب التونسي”.

وأردف البيان؛ “حيث تضمنت الزيارة جولة لعدد من مراكز الاقتراع لمتابعة سير العملية الانتخابية والاطلاع على التجربة التونسية في المجال الانتخابي”.

وختم البيان موضحًا أن تلك الزيارة تأتي في إطار “دعم علاقات التعاون بين المفوضية والهيئة وحرصهما على تبادل الخبرات”.