ليبيا الان

الدبيبة: توقيع الاتفاقية مع “إيني” جاء بعد مفاوضات ماراثونية راعت مصلحة ليبيا

تم النشر منذُ 32 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-طرابلس

أكد رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، أن توقيع اتفاقية الغاز مع شركة “إيني” الإيطالية جاء بعد مفاوضات ماراثونية كانت مصلحة ليبيا فيها هي العليا في كل الجولات.

وأوضح الدبيبة خلال ترأسه الاجتماع الثاني لحكومة الوحدة خلال العام 2023، المنعقد في مدينة الجميل، إن ما جرى هو إعادة تفعيل لاتفاقية سبق التوقيع عليها في العام 2008، مشيرا إلى أن المشروع سيضخ استثمارات في ليبيا تقدر بنحو ثمانية مليارات دولار.

وأضاف: “ليبيا في أمس الحاجة إلى إعادة تفعيل مشروعات الغاز وتطويرها بشكل عاجل لأن البيانات الرسمية تؤكد أن تأخير الاتفاقية يتسبب في نقص إنتاج الغاز”.

 

 

عدد المشاهدات: 9

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك