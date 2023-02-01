الدبيبة: توقيع الاتفاقية مع “إيني” جاء بعد مفاوضات ماراثونية راعت مصلحة ليبيا

العنوان-طرابلس

أكد رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، أن توقيع اتفاقية الغاز مع شركة “إيني” الإيطالية جاء بعد مفاوضات ماراثونية كانت مصلحة ليبيا فيها هي العليا في كل الجولات.

وأوضح الدبيبة خلال ترأسه الاجتماع الثاني لحكومة الوحدة خلال العام 2023، المنعقد في مدينة الجميل، إن ما جرى هو إعادة تفعيل لاتفاقية سبق التوقيع عليها في العام 2008، مشيرا إلى أن المشروع سيضخ استثمارات في ليبيا تقدر بنحو ثمانية مليارات دولار.

وأضاف: “ليبيا في أمس الحاجة إلى إعادة تفعيل مشروعات الغاز وتطويرها بشكل عاجل لأن البيانات الرسمية تؤكد أن تأخير الاتفاقية يتسبب في نقص إنتاج الغاز”.