بوجواري يبحث مع السفير الألماني دور الشركات الألمانية في إعادة إعمار مدينة بنغازي

ليبيا – زار السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت والوفد المُرافق له بلدية بنغازي، والتقى خلال الزيارة رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران بوجواري لمُناقشة الأعمال التي تقوم بها المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي( GIZ ) بشأن برامج الحُكم المحلي وتطوير وتحديث البلديات ،إضافة إلى تقديم الدعم الفني وتطوير الجانب الإداري.

اللقاء تطرق بحسب المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي إلى المشاريع والأعمال التي يقوم بها صندوق الأمم المتحدة الإنمائي في مدينة بنغازي المدعوم من الاتحاد الأوروبي الذي تُعتبر دولة ألمانيا الاتحادية من أكبر الداعمين له.

وبحث اللقاء دور الشركات الألمانية في إعادة الإعمار، وأهمية وجودها باعتبار أنها في السابق كان لها دور كبير في تنفيذ العديد من الأعمال في مجالات البنية التحتية المُختلفة، والصعاب التي تحول دون عودة الشركات الألمانية للعمل في المدينة ،والوضع السياسي الحالي وتأثيره على الخدمات التي تُقدمها البلدية.

