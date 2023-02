الدبيبة: الاتفاقية مع “إيني” وُقّعت في 2008 ودورنا اليوم هو تفعيلها فقط

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إن الاتفاقية بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة “إيني” الإيطالية قد وقعت في الأساس منذ 2008، مضيفا أن ما قامت به الحكومة هو العمل على إعادة تفعيلها بعد تأخر تنفيذها طوال هذه السنوات.

وأوضح الدبيبة في كلمته خلال جلسة مجلس الوزراء العادي الثاني لعام 2023، المنعقد في مدينة الجميل، أنه قد ترتب على هذا التأخير التزامات على الطرفين، والتوقيع جاء بعد مفاوضات ماراثونية.

وأشار الدبيبة إلى أن ليبيا اليوم في أمس الحاجة لإعادة تفعيل مشروعات الغاز وتطويرها بشكل عاجل؛ لأن الدراسات الرسمية والبيانات الدولية تؤكد أن التأخر سيسبب نقصا في قدرتنا على إنتاج الغاز، وفق قوله.

ولفت الدبيبة إلى أن التأخر في تنفيذ هذا المشروع يعني أن ليبيا ستتحول في عام 2027 من دولة مصدرة للغاز إلى مستوردة، مؤكدا أن هذا المشروع سيضخ استثمارات في ليبيا بثمانية مليارات وهو ما لم تشهده البلاد من ربع قرن، بحسب قوله.

ووقعت المؤسسة الوطنية للنفط مع شركة “إيني” الإيطالية في الـ28 من يناير المنصرم، اتفاقية استكشاف وتطوير بقيمة 8 مليارات يورو.

المصدر: جلسة مجلس الوزراء + قناة ليبيا الأحرار

