هل تحرش الدبيبة بالحسناء ميلوني؟.. شاهد الصور

الوطن| رصد

أثارت طريقة استقبال رئيس الحكومة منتهية الولاية، عبد الحميد الدبيبة، لرئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني في طرابلس، جدلا على وسائل التواصل بعدما ظهر الدبيبة ممسكا بكتف ميلوني.

وأظهرت الصور والفيديوهات الدبيبة وهو يضع يده على كتف ميلوني وكأنه يحتضنها، وتكرر المشهد بأكثر من موقع، وهو بعيد كل البعد عن البروتوكولات الرسمية خلال الزيارات بين الدول.

وسائل التواصل الاجتماعي في ليبيا غصت بالتعليقات الساخرة حول تصرفات الدبيبة، وكتبت المواطنة فاطمة: ” فلنتريث يا جماعة، قد يكون ما نراه من أحضان وتقارب وحب وحميمية مع ميلوني الحسناء هي تضحية من الدبيبة الحنيّن من أجل الوطن لتسيير أمور البلد والحفاظ على المصالح المشتركة بين البلدين”.

من جهته كتب المواطن محمد عبر تويتر: “الدبيبة يضحي باستقراره العائلي من أجل استقرار حكمه وكرسيه”.

ووصف محمد خالد الحاجزي، تصرف الدبيبة بـ”الفضيحة الديبلوماسية”، مشيراً إلى استقبال الأخير لمسؤولة إيطالية بالأحضان.

وعلق الصحفي الليبي، أيمن الهاشمي، في تغريدة على “تويتر” ساخراً: “الدبيبة اليوم شدني بنطيح شدني، وخدني معاك للجو الحلو”، بينما اعتقد عامر فتح الله، في تغريدة، أن عبد الحميد الدبيبة يحب “الشقروات”، وطالب آخرون بضرورة إرسال الصور لزوجته وإبلاغها بأنها تتعرض للخيانة