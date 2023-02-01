اليونسكو تكرم الليبي نبيل يونس كأفضل مصمم أزياء

كرمت منظمة اليونسكو مصمم الأزياء الليبي نبيل يونس في أسبوع الموضة بفرنسا كأفضل مصمم أزياء.

جاء تكريم يونس، ضمن فعاليات Orientalfashionshow خلال أسبوع الموضة في باريس، ويعتبر هو المصمم الليبي الوحيد التي تم تكريمه في مثل هذا الحدث.

وتمتد مسيرة يونس المهنية على مدى الـ 20 عاما، وقد تميزت بالعديد من التصميمات الجميلة التي شارك فيها في مختلف عروض الأزياء، من ضمنها أسبوع الموضة في فرنسا.

وتعامل المصمّم الليبي مع نخبة من ألمع النجوم العالمية والعربية، إضافة إلى تكريم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، له في السابق كأحد المبدعين العرب المقيمين في فرنسا.