ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ وكالات |

01 February, 2023

نقلت وكالة (نوفا) الأربعاء، عن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني تأكيده على أهمية تسليم 5 سفن لخفر السواحل الليبي في مواجهة الهجرة غير الشرعية

ووصف تاياني قرار بلاده بإرسال السفن إلى ليبيا بتمويل من الاتحاد الأوروبي بأنه خيار “صحيح” لمعالجة مشكلة الهجرة

وقال وزير خارجية إيطاليا: “نحن بحاجة إلى الاستثمار ضد تغير المناخ والإرهاب والفقر والمرض”، مشدداً على الحاجة إلى “استراتيجية أوروبية”

وأضاف: “هناك أيضاً طريق البلقان للهجرة غير الشرعية إلى جانب الطريق عبر المتوسط، لهذا نحتاج إلى عمل مشترك على المستوى الأوروبي”