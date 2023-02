ليبيا – أكد عميد بلدية غدامس قاسم المانع أنهم ينتظرون من الجانب الجزائري تحديد موعد للاجتماع والاتفاق على موعد افتتاح معبر الدبداب.

المانع وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل”، أضاف أن المعبر جاهز كُليًا، وسيُفتَتح مباشرةً فور تحديد الموعد في الاجتماع المقبل.

