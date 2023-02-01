الطقس في ليبيا.. أجواء شتوية والحرارة تصل لـ 11 درجة

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، توقعات حالة الطقس في ليبيا، والتي أظهرت وجود أجواء شتوية، مع انخفاض درجات الحرارة على أغلب مناطق ليبيا.

وفي منطقة (راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة)، فتشهد السماء انقشاع تدريجي للسحب الممطرة من مساء اليوم، إذ تكون السماء صافية إلى قليلة السحب على معظم المناطق غدا.

وتكون الرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 11 و16 درجة مئوية.

وفي منطقة (الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات)، فتشهد السماء احتمال هطول أمطار خفيفة على بعض مناطق الساحل والجبل الأخضر.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 11 و17 درجة مئوية.

وعن طقس (الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة)، فالسماء صافية إلى ظهور بعض السحب العالية غدا، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى خفيفة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 14 و18 درجة مئوية.

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وأخيراً في (السرير – تازربو – الكفرة)، السماء صافية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 16 و18 درجة مئوية.